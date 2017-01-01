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    Дипломати перевіряють інформацію про затримання українського судна в Лівії

    • Сьогодні, 10:39
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    МЗС
    МЗС

    Департамент консульської служби МЗС зазначає, що поки офіційного підтвердження немає

    Український консул перевіряє інформацію про затримання танкера під прапором України в територіальних водах Лівії. Про це повідомляє в Twitter Департамент консульської служби МЗС.

    «Консул перевіряє інформацію про нібито затримання українського судна в терводах Лівії. Офіційного підтвердження немає», - йдеться в повідомленні.

    Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що військово-морські сили Лівії з боєм захопили два судна, підозрювані у контрабанді нафти з північноафриканської країни, одне із суден - танкер "Рута" - нібито українське. Інцидент стався в районі Сіді Саїд на захід від Тріполі.

    Джерело: Укрінформ

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