Директор Міненерго дописав у декларацію кредит на два мільйони

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Апурін «забув» зазначити у першій версії своєї декларації, що має великий кредит

Директор адміністративного департаменту Міненерго Анатолій Апурін у першу версію своєї декларації не вніс інформацію про кредит на два мільйони. Про це йдеться у статті «Главкома» «Таємне рішення НАЗК. Топ-чиновникам дозволили підправити декларації (СПИСОК)».

Позику було отримано 10 років тому. При цьому з його декларації можна дізнатися, що саме тоді, у 2007 році, теперішній чиновник став власником квартири у Києві площею 34 кв. м. Також Апурін забув задекларувати квартиру в окупованому Єнакієвому площею 66 кв. м.

Крім того, в оновленій декларації нардепа Артема Вітка у розділі «Грошові кошти» з’явилася сума у 1,5 млн гривень – як накопичення. Також він додав до початкової версії декларації інформацію про житловий будинок у Луганській області на 22 кв. м та квартиру в Києві на 52 кв. м, яку орендує у Агаркова Олексія Костянтиновича. Повний тезка останнього працював помічником екс-нардепа Сергій Василенка, який у середині нульових обіймав посаду начальника МНС України в Криму, а згодом працював заступником начальника Держінспекції цивільного захисту МНС.

Не задекларував своєчасно 290 тис. доларів, 15 тис. євро та 470 тис. гривень своєї родини й заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк. У виправленій декларації чиновник також додав квартиру площею 54 кв. м у Харкові, яка є в розпорядженні його подружжя та перебуває у власності Світлани Масленкової.

В аналогічній ситуації опинився заступник керівника Центрвиборчкому Валерій Хоменко. У 2016 році він двічі – під час подання щорічної декларації та першої версії виправленої декларації – не вказав наявність у його розпорядженні квартири площею 78 кв. м у Києві. Чиновник орендує її з 2009 року. Власником є Юлія Мінаєва.

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Таємне рішення НАЗК. Топ-чиновникам дозволили підправити декларації (СПИСОК)»