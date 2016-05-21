Директор школи Феодосії у футбольному матчі підлітків «побачила» несанкціонований мітинг

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Освітянка викликала правоохоронців і перервала футбольний матч

Директор однієї з феодосійських шкіл, розташованої в селищі Краснокам'янка, викликавши правоохоронців, перервала футбольний матч місцевих дворових команд на шкільному стадіоні, пояснивши це тим, що гра не узгоджена з адміністрацією Феодосії.

Інформацію про це повідомив підконтрольний владі окупантів сайт «Крыминформ» з посиланням на повідомлення учасників невдалого матчу в соціальних мережах.

«4 березня в Краснокам'янці відбувся матч між дворовими командами, який перервали директор школи і дільничний, пояснивши це тим, що ми проводимо несанкціонований мітинг, не узгоджений з адміністрацією Феодосії, і заборонивши нам продовжити матч. Хоча раніше, з часу функціонування школи, ніколи не було заборони перебувати на території стадіону: грати в футбол та інші спортивні ігри», - повідомили представники аматорських футбольних команд.

Підлітки виклали в соціальних мережах відеозапис інциденту і в супровідному тексті підкреслили, що інших варіантів культурного дозвілля в селищі немає.

«У нашому місті не проводиться жодних спортивних масових заходів для молоді та людей похилого віку, немає іншого місця для занять спортом, тому молодь самостійно вирішила влаштувати змагання між дворовими командами. Після того як ми продовжили гру, директор школи наказала забрати футбольні ворота. Через заборону директора школи нам що залишається? Пити і приймати наркотики?», - поставили риторичне запитання школярі і попросили громадськість Феодосійського округу підтримати їх.

Ситуацію сьогодні в рамках апаратної наради попросив роз'яснити «глава адміністрації Феодосії Станіслав Крисін», звернувшись до керівника феодосійського відділу освіти Надії Олексієнко, яка заявила, що директор школи діяла відповідно до міркуваннями безпеки.

«Ситуація така, що без попередження зібрали велику групу дітей на стадіоні. Зібрала молода людина, яка не попередив нікого. І директор, природно, попросила показати, де медсестра і представник поліції, оскільки це масовий збір підлітків. Коли на цьому стадіоні займаються місцеві хлопці, то питань немає, але в даній ситуації були розклеєні оголошення про організовану гру, і ніхто навіть не попередив директора школи. Тому перше, що вона зробила, звернулася в поліцію, щоб приїхав представник МВС », - пояснила Олексієнко, підкресливши, що директор школи зазначені оголошення побачила тільки безпосередньо в день гри.

На думку Крисіна, стадіони і спортивні майданчики повинні залишатися доступними для населення. Він зазначив, що не вважає дії директора навчального закладу правильними, і доручив підлеглим провести службове розслідування за даним фактом.