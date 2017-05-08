Для безпеки громадян поліція завтра застосує новітні технології



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для безпеки громадян 9 травня поліція вперше застосує вертоліт і автомобілі з відеорегістрацією

Поліція 9 травня буде застосовувати новітню технологію розпізнавання обличчя, буде працювати поліцейський гелікоптер

На період проведення в Україні «Євробачення» та Дня примирення Нацгвардія та поліція працюватимуть у посиленому режимі. Зокрема, аби уникнути провокацій, підрозділи поліції та Нацгвардії використовуватимуть новітні технології безпеки.

Про це заявив радник глави МВС Зорян Шкіряк на телеканалі ZIK.

«Ще до початку травневих вихідних ми перейшли на посилений режим роботи. Зокрема, з 29 квітня Національна поліція та прикордонники постійно працюють у посиленому режимі. Тому, однозначно, як сьогодні, так і завтра усі заходи безпеки будуть посилені», –сказав Шкіряк.

Радник глави МВС зауважив, що різні проросійські політичні сили та й сама РФ намагатимуться використати 9 травня для того, щоб будь-яким чином нагадати про себе та дестабілізувати ситуацію в Україні.

«Більше того, спільно із СБУ ми постійно проводимо контртерористичні заходи. Адже ці дні спецслужби РФ та внутрішні деструктивні сили, зокрема політичне крило російських терористів в українському парламенті ­ – «Опоблок», намагатимуться використати для антиукраїнських провокацій та дестабілізації ситуації в Україні»,– наголосив Шкіряк.

За його словами, аби уникнути провокацій 8 та 9 травня, підрозділи поліції та Нацгвардії жорстко реагуватимуть на антиукраїнську символіку та антиукраїнські заяви.

«Тому, безперечно, сил і засобів на сьогоднішній день достатньо, аби впоратися із будь-якими викликами. До речі, хочу зазначити, що в ці дні ми будемо застосовувати новітню технологію розпізнавання обличчя, буде працювати поліцейський гелікоптер, а також новітні автомобілі з найновішим обладнанням, що допомагатиме поліцейським у недопущенні дестабілізаційних ситуацій в Україні під час травневих свят та під час проведення Євробачення», – зауважив Шкіряк.

Національна поліція України підготувала пам'ятки про заборону використання будь-якої комуністичної символіки і так званих «гергієвських стрічок», котрі буде розміщено в місцях проведення масових заходів 8-9 травня.