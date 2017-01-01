До Естонії прибули перші військовослужбовці групи швидкого реагування НАТО

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Поки що до Естонії прибули 120 солдатів і офіцерів британського 5-го стрілецького батальйон

В Естонію прибув перший підрозділ об'єднаної оперативної групи військ НАТО, яка створюється в балтійських країнах та Польщі, щоб стримати російську агресію.

Як повідомляє BBC, літак з військовослужбовцями здійснив посадку на аеродромі Эмари, де їх зустрів міністр оборони Естонії Маргус Цахкна.

«Участь військовослужбовців Великобританії, Франції і Данії в батальйоні - чіткий знак єдності альянсу», - заявив він.

Поки що до Естонії прибули 120 солдатів і офіцерів британського 5-го стрілецького батальйону, щоб створити штаб командування багатонаціональними силами НАТО в цій країні. У квітні прибуде основна частина британського контингенту, його чисельність таким чином збільшиться приблизно до 800 військовослужбовців.

Коментуючи розміщення, міністр оборони Британії сер Майкл Феллон підкреслив, що в якості основної загрози, на стримування якої спрямована операція, розглядається Росія.

«Перед загрозою Росії, яка стає все більш нагальною, НАТО залишиться вірним своїм зобов'язанням щодо колективної оборони. Британські сили гратимуть в Естонії провідну роль, а також надавати підтримку нашим союзникам з США, які розмістяться в Польщі», - сказав Феллон.

У Польщі, Естонії, Латвії та Литві планується розмістити чотири батальйони, загальною чисельністю понад 4 тисячі військовослужбовців національних армій країн-членів альянсу.

В Естонії крім британських військових будуть присутні представники армії Франції і, з наступного року, Данії. Крім того, 150 британців будуть на ротаційній основі присутні в Польщі, несучи службу спільно з іншими частинами міжнародного контингенту.

Також цього тижня в Естонію вирушили моторизовані підрозділи БМП Warrior, танків Challenger 2 самохідні гаубиці AS90. Техніка прибуде наступного тижня.