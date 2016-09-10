До Києва прибули перші учасники «Євробачення»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євробачення

За повідомленням Держприкордонслужби, до столиці прибули 13 осіб для участі в конкурсі та його забезпеченні

Для участі в пісенному конкурсі «Євробачення» до столиці України прибули двоє осіб. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Згідно з даними відомства, всього минулої доби для участі в конкурсі та його забезпечення прибули 13 осіб. Вони прилетіли рейсами «Баку-Київ», «Лондон-Київ», «Стамбул-Київ» та Дубаї-Київ».

Як зазначили в ДПС, в ході підготовки до проведення в Україні «Євробачення» у відомстві було проведено низку заходів, серед яких у взаємодії з Державною фіскальною службою було опрацьовано процедури прикордонного та митного контролю для гостей і учасників пісенного конкурсу в пріоритетному порядку. Особлива увага під час прибуття учасників конкурсу буде приділятися безпековій складовій та підтриманню правопорядку в пунктах пропуску.

Передбачається, що основними пунктами пропуску, які будуть задіяні під час пропуску учасників та гостей «Євробачення», будуть пункти пропуску для повітряного сполучення, на які припаде до 70 % від загальної кількості прибуваючих на пісенний конкурс. 20 % користуватимуться автомобільними пунктами пропуску, ще 10 % - залізничним сполученням.

Як повідомлялося, порядок на «Євробаченні 2017» в Києві забезпечуватимуть до 10 тис. правоохоронців, сказав заступник голови Національної поліції України Андрій Крищенко під час брифінгу 29 квітня.