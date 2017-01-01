

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Службовий собака

Безпека на «Євробаченні»: 10 тисяч правоохоронців і 50 службових собак будуть слідкувати за порядком у Києві

Порядок на «Євробаченні 2017» в Києві забезпечуватимуть до 10 тис. Правоохоронців, сказав заступник голови Національної поліції України Андрій Крищенко під час брифінгу 29 квітня.

«Буде задіяно до 10 тис. Особового складу, це і підрозділи Національної гвардії, і Національної поліції, сили з інших регіонів будуть. Кількість безпосереднє співробітників, які будуть перебувати на вулицях, буде коригуватися в залежності від оперативної обстановки, будь-яких ускладнень, які можуть виникнути», - сказав він.

Крищенко підкреслив, що задіють до 50 службових собак.

Раніше стало відомо, що через «Євробачення» усі підрозділи Міністерства внутрішніх справ були переведені в режим посиленого несення служби.

Джерело: ГОРДОН