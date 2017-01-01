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    Безпека на «Євробаченні»: 10 тисяч правоохоронців і 50 службових собак будуть слідкувати за порядком у Києві

    • Сьогодні, 12:49
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    Службовий собака
    Службовий собака

    Безпека на «Євробаченні»: 10 тисяч правоохоронців і 50 службових собак будуть слідкувати за порядком у Києві

    Порядок на «Євробаченні 2017» в Києві забезпечуватимуть до 10 тис. Правоохоронців, сказав заступник голови Національної поліції України Андрій Крищенко під час брифінгу 29 квітня.

    «Буде задіяно до 10 тис. Особового складу, це і підрозділи Національної гвардії, і Національної поліції, сили з інших регіонів будуть. Кількість безпосереднє співробітників, які будуть перебувати на вулицях, буде коригуватися в залежності від оперативної обстановки, будь-яких ускладнень, які можуть виникнути», - сказав він.

    Крищенко підкреслив, що задіють до 50 службових собак.

    Раніше стало відомо, що через «Євробачення» усі підрозділи Міністерства внутрішніх справ були переведені в режим посиленого несення служби.

    Джерело: ГОРДОН

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