До Одеси зайшов корабель з російським прапором

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Фото: Телеграф

Танкер «Граф» зайшов для проведення навантажувальних операцій

В Одеський морський торговельний порт зайшов танкер «Граф» під російським прапором. Російське судно зайшло для проведення навантажувальних операцій. Про це повідомила прес-секретар Одеського загону Морської охорони Державної прикордонної служби України Наталія Гуменюк, передає «Телеграф».

«Його екіпаж складається з 12 осіб, це законослухняні громадяни. Танкер двічі зазнавав огляду на території України – на Дунаї і в Одесі. Всі документи в порядку, екіпаж іде на співпрацю з владою», – сказала Гуменюк.

У Одеському загоні Морської охорони заявили, що прикордонники тримають на особливому контролі всі судна під прапором РФ, це судно пройшло стандартну процедуру заходу в порт, і до нього претензій немає.

Прес-секретар Наталія Гуменюк додала, що це не лінійне судно, яке виконує роботу згідно з графіком, затвердженим судновласником. Цей танкер прибув з Азова в Дунай, де на 61-й милі у нього були вантажні операції. Як повідомили у прес-службі, потім «Граф» повернувся до Одеси для проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

Як повідомляв «Главком», днями середній розвідувальний корабель ЧФ Росії «Лиман» зіткнувся в Чорному морі з вантажним судном, що йшло під прапором Того. В результаті російське судно отримало пробоїну і затонуло. На борту корабля перебувало 78 осіб, весь екіпаж вдалося врятувати.