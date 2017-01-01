До парламенту Вірменії проходять три політичні сили

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Республіканська партія Вірменії, яку очолює нинішній президент країни Серж Саргсян, набирає 50,43%

За підсумками обробки даних з 1025 виборчих дільниць з 2009 три політичні сили проходять до парламенту Вірменії.

Відзначається, що серед них виявилися республіканська партія Вірменії, блок «Царукян» і партія «Дашнакцутюн».

Республіканська партія Вірменії, яку очолює нинішній президент країни Серж Саргсян, набирає 50,43% або 320 тис. голосів.

Блок «Царукян», лідером якого є найбагатший бізнесмен Вірменії Гагік Царукян, набирає 28,21% або 179 тис. голосів. Партія «Дашнакцутюн» набирає 6,83% або 44 тис. голосів.

Решта блоки і партії не набирають необхідних для проходження в парламент відсотків голосів.

Нагадаємо, всього у виборах взяли участь дев'ять партій і блоків.