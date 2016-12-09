До «схеми Онищенка» причетні багато політиків, - Коболєв

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За словами Коболєва, так звана «схема Онищенка» побудована на різниці в ціні на газ

У «схемі Онищенко» по ряду газодобувних компаній, за участь в якій у відношенні Олександра Онищенка відкрито кримінальне провадження, є багато політиків, які до неї приєднувалися. Про це в інтерв'ю «5 каналу» увечері 4 січня заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Говорячи про «схеми», Коболєв зазначив, що придумав її не Онищенко, існувала вона «з далеких 2005-х», і називати його ім'ям «некоректно».

«Тут (у схемі - ред.) є багато політиків, які до неї завжди долучалися. Схема була побудована на одному простому елементі - різниці в ціні. Державна компанія могла продавати газ по 30 доларів, а приватна - той же газ, що йшов в ту ж трубу з тієї ж свердловини - по 500», - зазначив Коболєв.

«Старі свердловини держкомпанії передавали так звану спільну діяльність і приватна компанія отримує право продавати газ по 500 доларів. Проблема була в тому, що за паперами приватні компанії - і цю практику широко використовували з 2010 до 2014 року на біржах (Сергія) Курченко - коли компанія виходила на біржу, і там з якоїсь причини продавала газ не за ринковою ціною, а за 50 або 100 доларів - і віддавала «Укргазвидобуванню» невелику частину прибутку, а різниця між 100 і 500 - залишалася в кишенях приватних бізнесменів», - розповів він.

«Завдяки діям і правоохоронців, і менеджменту компанії нам вдалося розірвати більшість таких випадків спільної діяльності, хоча одне велике СП досі залишається, воно має відношення до Онищенко, і зараз ми працюємо в судовому напрямку, і в напрямку роботи з правоохоронцями, щоб так само припинити і його роботу», - додав Коболєв.