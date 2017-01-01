До України не впустили байкера з Росії

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Мотоцикл SUZUKI і речі росіянина

У росіянина також було виявлено камуфльований одяг без розпізнавальних знаків

У середу, 3 травня, в пункті пропуску «Нові Яриловичі» прикордонники Чернігівського загону не пропустили через кордон громадянина Росії, який не зміг підтвердити мету своєї поїздки в Україну. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

«З пояснень чоловіка, який рухався на в'їзд мотоциклом SUZUKI, він нібито прямує до товариша в Івано-Франківськ, однак його прізвища та адреси проживання вказати не зміг. При огляді особистих речей у росіянина також було виявлено камуфльований одяг без розпізнавальних знаків та інші речі», – йдеться в повідомленні.

За результатами перевірки прикордонники прийняли рішення про відмову даному громадянину в перетині державного кордону України.

Як повідомляв «Главком», прокремлівські російські байкери «Нічні вовки» прорвалися через словацький кордон і рушили на Берлін.