До України не впустили байкера з Росії
- Сьогодні, 16:27
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У росіянина також було виявлено камуфльований одяг без розпізнавальних знаків
У середу, 3 травня, в пункті пропуску «Нові Яриловичі» прикордонники Чернігівського загону не пропустили через кордон громадянина Росії, який не зміг підтвердити мету своєї поїздки в Україну. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.
«З пояснень чоловіка, який рухався на в'їзд мотоциклом SUZUKI, він нібито прямує до товариша в Івано-Франківськ, однак його прізвища та адреси проживання вказати не зміг. При огляді особистих речей у росіянина також було виявлено камуфльований одяг без розпізнавальних знаків та інші речі», – йдеться в повідомленні.
За результатами перевірки прикордонники прийняли рішення про відмову даному громадянину в перетині державного кордону України.
Як повідомляв «Главком», прокремлівські російські байкери «Нічні вовки» прорвалися через словацький кордон і рушили на Берлін.