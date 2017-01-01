  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    До України не впустили байкера з Росії

    • Сьогодні, 16:27
    • Розсилка
    Мотоцикл SUZUKI і речі росіянина
    Мотоцикл SUZUKI і речі росіянина

    У росіянина також було виявлено камуфльований одяг без розпізнавальних знаків

    У середу, 3 травня, в пункті пропуску «Нові Яриловичі» прикордонники Чернігівського загону не пропустили через кордон громадянина Росії, який не зміг підтвердити мету своєї поїздки в Україну. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

    «З пояснень чоловіка, який рухався на в'їзд мотоциклом SUZUKI, він нібито прямує до товариша в Івано-Франківськ, однак його прізвища та адреси проживання вказати не зміг. При огляді особистих речей у росіянина також було виявлено камуфльований одяг без розпізнавальних знаків та інші речі», – йдеться в повідомленні.

    За результатами перевірки прикордонники прийняли рішення про відмову даному громадянину в перетині державного кордону України.

    Як повідомляв «Главком», прокремлівські російські байкери «Нічні вовки» прорвалися через словацький кордон і рушили на Берлін.

    Читайте також
    Росія Держприкордонслужба байкери
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ