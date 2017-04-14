До України прибула спостережна місія Канади і Туреччини

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Літак ВПС Туреччини

Маршрут руху літаків над територією України буде узгоджено за добу до виконання спостережного польоту

Міжнародна спостережна місія Канади і Туреччини у понеділок, 10 квітня, прибула в Україну, де протягом тижня здійснить спостережний політ за Договором з відкритого неба. Про це йдеться на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що до складу місії увійшли 19 фахівців, які вже прибули на військовий майданчик аеропорту Бориспіль літаком спостереження ВПС Туреччини CN-235.

«Відповідно до затвердженого Міністром оборони України Плану верифікаційної діяльності України за міжнародними договорами та угодами у галузі контролю над озброєннями у 2017 році та Рішення Консультативної комісії з відкритого неба щодо розподілу активних квот спостережних польотів на 2017 рік, у період 10-14.04.2017 Туреччина та Канада мають намір провести місію спостережного польоту в Україні за Договором з відкритого неба», — йдеться в повідомленні Управління верифікації Генерального штабу Збройних Сил України.

Як уточнює українська сторона, відповідно до положень Договору з відкритого неба маршрут руху верифікаторів з Канади і Туреччини над територією України буде узгоджено за добу до виконання спостережного польоту.

Раніше повідомлялось, що американський літак виконає спостережний політ над РФ.