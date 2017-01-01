До уваги водіїв: у центрі Києва перекрили рух транспорту

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28 травня у центрі столиці перекриють рух під час міжнародних змагань

У Києві в неділю, 28 травня, перекрили рух транспорту низкою вулиць через проведення благодійного «Пробігу під каштанами» і міжнародної велогонки.

Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

28 травня з 08:00 до 16:00 під час проведення міжнародної велогонки «Race Horizon Park Classic» перекрили рух транспорту за маршрутом: вулиця Миколи Грінченка – вулиця Кіровоградська – проспект Валерія Лобановського – вулиця Андрія Головка – вулиця Солом’янська – вулиця Протасів Яр.

У КМДА також повідомили, що з 09:00 до 12:00 рух перекриють під час легкоатлетичного благодійного «Пробігу під каштанами» за маршрутом: Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа – вулиця Володимирська – вулиця Богдана Хмельницького – вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності.

Окрім того, з 23:00 27 травня до 06:00 28 травня для монтажу обладнання площадок старту та фінішу пробігу були перекриті для проїзду частину Володимирського проїзду від перехрестя з вулицею Великою Житомирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською.

У центрі Києва 27 травня також перекривали рух транспорту через проведення низки міжнародних спортивних змагань.