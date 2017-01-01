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    До Верховної Ради стягують понад тисячу силовиків

    • Сьогодні, 10:25
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    Окрім урядового кварталу, посилені наряди правоохоронців нестимуть службу на зупинках громадського транспорту та у метрополітені

    Правоохоронці посилять заходи безпеки у центральній частині столиці 21–24 березня.

    Про це повідомляє прес-служба МВС.

    Протягом 21–24 березня в Києві відбудуться заходи за масовою участю громадян та засідання Верховної Ради України. Посилені наряди правоохоронців нестимуть службу в урядовому кварталі, а також на зупинках громадського транспорту та у метрополітені.

    Загалом до охорони громадської безпеки буде залучено понад тисячу поліцейських і нацгвардійців.

    Правоохоронці закликають учасників масових заходів, жителів і гостей столиці не порушувати закон та дотримуватися встановлених правил поведінки.

    Нагадаємо, Рада сьогодні спробує призначити аудитора НАБУ.

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