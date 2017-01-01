Рада сьогодні спробує призначити аудитора НАБУ

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Окремим питанням в порядку денному стоїть розгляд проекту постанови про звернення до США з проханням укласти військову угоду з Україною

Верховна Рада на сьогоднішньому пленарному засіданні розгляне питання обрання члена комісії зовнішнього контролю щодо проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро, а також законопроект №5598, який передбачає створення Фонду енергоефективності.

Про це свідчать дані порядку денного засідання парламенту, розміщеного на сайті Верховної Ради.

Зокрема, засідання почнеться з розгляду законопроекту №5240 про перенесення останнього набору на програми підготовки молодших спеціалістів з 2016 на 2020 рік.

Крім цього, у порядку денному кілька питань паливно-енергетичного комплексу, зокрема у другому читанні депутати мають намір розглянути законопроект № 4334, яким передбачено передачу повноважень щодо затвердження тарифів на теплову енергію, що вироблена з альтернативних джерел енергії (крім ТЕЦ, ТЕС та когенераційних установок), від Національної комісії державного регулювання енергетики і комунальних послуг до органів місцевого самоврядування; в першому читанні - питання стабілізації ДАТ Чорноморнафтогаз (законопроект № 5370).

Окремим питанням у порядку денному стоїть розгляд проекту постанови № 6111 про звернення до США з проханням укласти військову угоду з Україною.

Також Рада планує розглянути питання транспорту, зокрема у другому читанні законопроект №2712, яким надається право ходити під державним прапором України суднам, що перебувають у власності фізичних осіб-підприємців, а також юридичних осіб, зареєстрованих на території України; законопроект № 4647 про автомобільні дороги оборонного призначення.