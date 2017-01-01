Доба в АТО: 29 ворожих обстрів, двоє українських військових поранено

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Зона АТО

Військовослужбовці ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали

На Донбасі провокаційні обстріли позицій сил АТО не припиняються. Незважаючи на усі домовленості, російсько-терористичні підрозділи не дотримуються режиму тиші. За минулу добу зафіксовано 29 обстрілів позицій українських захисників, двоє військових поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Найбільшу вогневу активність противник проявляв біля Маріуполя. З мінометів калібру 82мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по позиціях наших військ у районі Красногорівки», - йдеться у повідомленні.

По опорних пунктах поблизу Павлополя та Водяного бойовики гатили з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Захисників Мар’їнки обстрілював з гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Новотроїцького, Красногорівки та Водяного активно діяли ворожі снайпери.

На донецькому напрямку найбільша кількість обстрілів була зафіксована під Авдіївкою, захисників якої ворог протягом доби неодноразово накривав вогнем мінометів калібру 82мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Захисників Зайцевого та Пісків противник обстрілював з кулеметів та стрілецької зброї, також по українських воїнах вели вогонь ворожі снайпери.

На луганському напрямку, з мінометів калібру 120мм, були обстріляні позиції поблизу Сизого, а зі станкових протитанкових гранатометів ворог вів вогонь по захисниках Новоолександрівки.

«Незважаючи на збройні провокації, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму тиші і вогонь у відповідь не відкривали», - додають у штабі АТО.

Як повідомляв «Главком», в середу в Авдіївці було поранено місцевого мешканця, а ввечері Донецька фільтрувальна станція припинила роботу через обстріли бойовиків.