Доба в зоні АТО минула без втрат і поранень

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Терористи вели вогонь з легкого озброєння по Авдіївці практично в цілодобовому режимі

За минулу добу жоден військовий сил АТО не загинув і не був поранений.

Про це заявив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу.

«За минулу добу в результаті бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений», - повідомив Мотузяник.

На луганському напрямку найгарячішою точкою був н. п. Кримське, там противник застосував легке озброєння і міномети. Всього по позиціях сил АТО були випущені 20 мінометних мін. В Попаснянському районі зафіксовано 2 провокації із застосуванням стрілецької зброї.

На донецькому напрямку бойовики вели вогонь з легкого озброєння по Авдіївці практично в цілодобовому режимі. Два мінометні обстріли мали місце в авдіївській промзоні, там же противник тричі відкривав вогонь з танка. Міномети НВФ також застосували в Опитному та Невельському. На Светлодарской дузі противник відкривав вогонь із стрілецької зброї. Всього за добу на донецькому напрямку зафіксовані 24 обстріли.

На маріупольському напрямку в Красногорівці бойовики застосували РСЗВ "Град", випустили з неї 20 ракет. Також 10 разів стріляли з танка, неодноразово відкривали вогонь з мінометів. На ділянці Павлопіль-Широкино противник застосовував стрілецьке озброєння. Всього за добу на маріупольському напрямку зафіксовано 35 випадків порушення режиму припинення вогню.

Раніше штаб АТО повідомляв про 63 обстріли бойовиків по позиціях сил АТО на Донбасі.