Доба в АТО минула без втрат: зафіксовано 63 ворожі обстріли

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Українські військові на Донбасі

Бойовики вкотре використовували танки, БМ-21 Град, міномети та гранатомети

За минулу добу, десятого лютого, бойовики 63 рази обстріляли позиції сил АТО. На щастя, втрат серед українських військових немає. Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На Маріупольському напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Гнутове, Павлопіль, Широкине, Водяне. Загарбники застосовували РСЗВ БМ-21 Град, танки та міномети різних калібрів, обстрілюючи наші позиції в районі Красногорівки.

На Донецькому напрямку зі 120 міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстрілювали Авдіївку, Невельське, Опитне, а з гранатометів та стрілецької зброї – Новгородське, Невельське, Луганське та Зайцеве. По наших позиціях в районі Авдіївки, Луганського та Верхньоторецького вогонь вели снайпери.

На Луганському напрямку під вогонь зі 120 міліметрових мінометів потрапило Кримське, а Новозванівку обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, що вчора ввечері у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ повідомили, що один із їхніх патрулів був затриманий бойовиками на «нульовому» блокпості «ДНР» біля Горлівки. Окупанти зі зброєю обшукали машину та понад годину утримували спостережну місію ОБСЄ.