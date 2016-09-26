Доказів провини Росії у кібератаках немає, але ми не сумніваємося – глава МЗС Великобританії
- Сьогодні, 17:45
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Борис Джонсон
Борис Джонсон впевнений, що за кібератаками у Британії стоїть Росія
Влада Великобританії не має доказів причетності Росії до хакерських атак, скоєних по відношенню до країн Заходу. Це визнав сьогодні глава МЗС Сполученого Королівства Борис Джонсон в інтерв'ю SkyNews.
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«У нас немає доказів, що в даний момент Росія робить спроби для підриву нашого демократичного процесу», - сказав він.
При цьому міністр вважає, що «росіяни здатні на це» і у нього «мало сумнівів», що саме Москва стоїть за серією атак, у якиї її звинувачує Лондон та Вашингтон.
Зазначимо, що прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав брехнею звинувачення в тому, що Росія нібито причетна до кібервзломам в США