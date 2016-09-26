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    Доказів провини Росії у кібератаках немає, але ми не сумніваємося – глава МЗС Великобританії

    • Сьогодні, 17:45
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    Борис Джонсон
    Борис Джонсон

    Борис Джонсон впевнений, що за кібератаками у Британії стоїть Росія

    Влада Великобританії не має доказів причетності Росії до хакерських атак, скоєних по відношенню до країн Заходу. Це визнав сьогодні глава МЗС Сполученого Королівства Борис Джонсон в інтерв'ю SkyNews.

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    «У нас немає доказів, що в даний момент Росія робить спроби для підриву нашого демократичного процесу», - сказав він.

    При цьому міністр вважає, що «росіяни здатні на це» і у нього «мало сумнівів», що саме Москва стоїть за серією атак, у якиї її звинувачує Лондон та Вашингтон.

    Зазначимо, що прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав брехнею звинувачення в тому, що Росія нібито причетна до кібервзломам в США

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    Росія Великобританія кібератака
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