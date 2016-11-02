Доктор філологічних наук пояснив, чому мовні квоти це «ляпас» українцям

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Доктор філологічних наук Павло Гриценко

Принизливо те, що ми торгуємо самою ідеєю державності, в тому числі мовою – Гриценко

Директор Інституту української мови НАН України, доктор філологічних наук Павло Гриценко у інтерв’ю «Главкому» пояснив, чому прийняття закону про мовні квоти в Україні стало так званим ляпасом для громадян країни.

За словами науковця, в Україні наразі склалася ситуація, коли капіталізм втручається в усі сфери життя, навіть у державну, в том числі сферу функціонування мови. «Принизливо те, що ми торгуємо сьогодні самою ідеєю державності. Продаючи мову, ми продаємо по частці силу і фундамент нашої держави. Ніхто в Америці вам не продасть телеканали, щоб вони були індійською, китайською, іншою мовою. Там можуть бути години, окремі передачі, але і там, де, здається, капіталізм досяг найвищих вершин, не зачіпають основи державності», - зазначив Гриценко.

«Я вважаю, що небаченого ляпаса отримала Україна і український народ, коли почали плескати в долоні від радості з того, що ми квотували кількість українських пісень на радіо. Як це? Ви ділите на частки моє буття, коли я тут, в Україні, повинен мати повноцінне представлення українськості: мови, культури, пісень», - додав науковець.

Нагадаємо, з листопада 2016 року в Україні набув чинності закон про квоти на українську мову в ефірі радіостанцій.

З 8 листопада частка пісень українською мовою має становити не менш як 25%, а частка ведення передач державною мовою – не менше 50%. Рівно через рік квоти збільшаться: для пісень вони становитимуть 30%, а для передач - 55%. Ще через рік вони повинні будуть зрости до 35% і 60% відповідно.

Детальніше читайте: Доктор філології Павло Гриценко: Мовні квоти – це ляпас усім українцям