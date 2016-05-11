Донеччині загрожує хімічне забруднення, - ОБСЄ

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Донеччині загрожує хімічне забруднення відходами фенольного заводу, зазначив Хуг

Донецькій області загрожує хімічне забруднення відходами фенольного заводу, який знаходиться неподалік лінії розмежування.

Про це повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг на брифінгу у Донецьку.

«Я побачив ситуацію, яка може призвести до екологічної катастрофи, якщо конфлікт не буде зупинено. Знаходячись у Новгородському, я відвідав фенольний завод. В результаті діяльності цього заводу, виробляється велика кількість продуктів, тобто це вода, яка містить домішки і вони знаходяться у штучній водоймі. Це штучне озеро знаходиться дуже близько до лінії конфлікту. Воно знаходяться між позиціями обох сторін. Цей факт може призвести до його обстрілу і подальшого витоку. Це може призвести до забруднення ґрунтових вод і матиме наслідки для всього регіону», — сказав Хуг.

Він також повідомив, що спілкувався з експертами, які повідомили, що у разі витоку, забруднення відбудеться за менше ніж 48 годин.

Хуг наголосив, що для того, щоб цьому запобігти режим припинення вогню має стабільно виконуватися. А також працівники заводу мають хоча б раз на тиждень мати можливість перевіряти штучне озеро, щоб оцінити його стан, і визначити, чи є там витік хімікатів.

Джерело: Громадське