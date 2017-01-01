Донецька фільтрувальна станція досі знеструмлена
- Сьогодні, 09:10
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Залишок води в резервуарі складає близько 1 тис. куб. м
Електропостачання Донецької фільтрувальної станції наразі відсутнє. Залишок води в міському резервуарі Авдіївки складає близько 1 тис. куб. м.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
«Станом на 7 год. 6 червня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Залишок води в резервуарі складає близько 1 тис. куб. м», - йдеться у повідомленні.
Вирішується питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умов безпеки працівників.
Робота Донецької фільтрувальної станції була припинена 1 червня через пошкодження трубопроводу внаслідок обстрілу біля села Яковлівка неподалік від м. Донецьк. Згодом ремонтна бригада провела зварювальні роботи і трубопровід був запущений.
Проте 2 червня була пошкоджена лінія електропередач, внаслідок чого фільтрувальна станція була знеструмлена. 3 червня представники енергетичної компанії оглянули лінію та виявили пошкодження.
5 червня водопостачання населенню Авдіївки здійснювалося з міського резервуару (4 тис. куб.м) з 9.00 до 15.00 год., також був організований підвіз питної та технічної води підрозділами ДСНС та комунальними службами міста..
Як повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, представники української сторони СЦКК отримали попередню обіцянку від протилежної сторони допустити 6 червня ремонтні бригади до пошкодженої ЛЕП, щоб відновити електропостачання Донецької фільтрувальної станції.