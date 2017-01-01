Донецька фільтрувальна станція досі знеструмлена



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Донецька фільтрувальна станція

Залишок води в резервуарі складає близько 1 тис. куб. м

Електропостачання Донецької фільтрувальної станції наразі відсутнє. Залишок води в міському резервуарі Авдіївки складає близько 1 тис. куб. м.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«Станом на 7 год. 6 червня електропостачання Донецької фільтрувальної станції відсутнє. Залишок води в резервуарі складає близько 1 тис. куб. м», - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт за умов безпеки працівників.

Робота Донецької фільтрувальної станції була припинена 1 червня через пошкодження трубопроводу внаслідок обстрілу біля села Яковлівка неподалік від м. Донецьк. Згодом ремонтна бригада провела зварювальні роботи і трубопровід був запущений.

Проте 2 червня була пошкоджена лінія електропередач, внаслідок чого фільтрувальна станція була знеструмлена. 3 червня представники енергетичної компанії оглянули лінію та виявили пошкодження.

5 червня водопостачання населенню Авдіївки здійснювалося з міського резервуару (4 тис. куб.м) з 9.00 до 15.00 год., також був організований підвіз питної та технічної води підрозділами ДСНС та комунальними службами міста..

Як повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, представники української сторони СЦКК отримали попередню обіцянку від протилежної сторони допустити 6 червня ремонтні бригади до пошкодженої ЛЕП, щоб відновити електропостачання Донецької фільтрувальної станції.