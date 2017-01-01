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    Росія надала гарантію на режим тиші для ремонту електролінії під Авдіївкою

    • Сьогодні, 20:30
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    Ремонт ЛЕП
    Ремонт ЛЕП

    Ремонтні роботи проводитимуться 6 і 7 червня

    Українська сторона СЦКК отримала від Росії гарантію на режим тиші, ремонтні роботи за участю ДСНС України і ОБСЄ триватимуть 6 і 7 червня.

    Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій у Twitter.

    «СЦКК: від РФ отримано гарантію на режим тиші. Ремонтні роботи проводитимуться 6 і 7 червня. До розмінування долучиться ДСНС, працюватиме ОБСЄ», — сказано у повідомленні.

    Нагадаємо, у МінТОТ раніше повідомили, що води в резервуарі вистачить жителям Авдіївки на сьогоднішній вечір і ранок вівторка.

    «КП Вода Донбасу: води в резервуарі вистачить на вечір 05.06 і ранок 06.06. Адветистське Агентство Допомоги та Розвитку (ARDA) доправить в Авдіївку 918 бутлів води. 6 червня з 10:00 до 15:00 біля стадіону видаватимуть питну воду для потреб мешканців міста», — сказано у повідомленні.

    4 червня Донецька фільтрувальна станція припинила роботу через пошкодження лінії електропередачі.

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    Росія електроенергія СЦКК Авдіївка
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