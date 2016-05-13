Дружина Мустафаєва розповіла про подробиці обшуку в Кам'янці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У нас вилучили літературу, системний блок комп'ютера, телефон, - Ельнара Мустафаєва

Дружина Марлена Мустафаєва Ельнара розповіла про подробиці обшуку, який проходив в будинку активіста вранці 21 лютого, повідомила вона на своїй сторінці у Facebook.

«У нас вилучили літературу, системний блок комп'ютера, телефон. У шафах оглянули всі речі. Сказали вийти в іншу кімнату мені з дитиною, поки вони обшукують приміщення», - сказала дружина.

Ельнара додала, що за підсумками обшуку, силовики склали документ, а на самому обшуку були присутні двоє понятих.

«Прийшли до мирної людини, не знаю навіть за що. Ми не очікували, не знаємо як розцінювати», - сказала дружина Мустафаєва.

Нагадаємо, в окупованому Криму, в мікрорайоні Кам'янка в Сімферополі, вранці 21 лютого, російські силовики провели обшук в будинку Марлена Мустафаєва.

Також повідомляється про затримання понад 10 осіб, які прийшли підтримати Марлена Мустафаєва. Перед тим як затримати людей, співробітники поліції по мегафону оголосили, що люди порушують законодавство про проведення масових заходів.

Російські силовики поки не коментують обшуки і затримання, які вони проводять в Кам'янці.