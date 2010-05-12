Дружина сепаратиста-втікача Колесніченка збирається позбавити його батьківських прав

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Втікач Вадим Колесніченко

Лілія Македон просить позбавити батьківських прав екс-депутата в інтересах свого сина

Лілія Македон подала позов в інтересах малолітньої дитини Колесніченка Всеволода Вадимовича про позбавлення екс-депутата батьківських прав, повідомляє «Ліга».

Дружина підозрюваного в зазіханні на територіальну цілісність України колишнього народного депутата Вадима Колесніченка (Партія регіонів) Лілія Македон просить суд позбавити його батьківських прав. Документ опубліковано в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади «Урядовий кур'єр» 22 березня.

У повістці сказано, що Дарницький райсуд Києва викликає Колесніченка, останнє відоме місце реєстрації якого – Київ, вул. Срібнокільська, 24, кв. 244, як відповідача в цивільній справі за позовом Лілії Македон.

Македон подала позов в інтересах малолітньої дитини Колесніченка Всеволода Вадимовича про позбавлення екс-депутата батьківських прав.

Судове засідання відбудеться о 14:00 19 квітня.

З моменту оприлюднення цього повідомлення екс-депутат вважається поінформованим про дату і місце розгляду справи.

У листопаді 2014 року колишній глава СБУ Валентин Наливайченко повідомив, що відкриті і розслідуються кримінальні провадження стосовно Олександра Єфремова, Оксани Калетник, Миколи Левченка, Вадима Колесніченка та інших, підозрюваних у зазіханні на територіальну цілісність і конституційний лад країни. Провадження здійснюються в рамках ст. 110 Кримінального кодексу України.

У січні 2015 року Служба безпеки України оголосила в розшук колишніх депутатів Верховної Ради Миколу Левченка і Вадима Колесніченка.

У квітні 2015 року Верховна Рада проголосувала за позбавлення Колесніченка депутатських повноважень. У серпні 2016-го суд дозволив затримання і арешт колишнього депутата.