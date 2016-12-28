Кримський зрадник Колесніченко розповів про свої зв'язки з агентом-плівочником Онищенком

Олександр Палій Політолог

Олександр Палій

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Колесніченко

Як Колесніченко з Онищенком тинялися по місцях збору майданівців в 2013 році

Кримський зрадник Колесніченко зізнався, що в грудні 2013 тинявся по місцях збору майданівців разом з агентом-плівочником Онищенком під прикриттям чиїхось спецслужб:

«Переломный момент в событиях 2014 года для меня наступил уже 2–3 декабря предыдущего года, когда по просьбе тогдашнего руководства страны я приехал в здание Киевской городской государственной администрации (КГГА) на переговоры.

Приехал я вместе с тем самым Александром Онищенко, который не так давно обнародовал пленки по Порошенко. Сейчас я понимаю, что мы прошли буквально по грани. Нас спасло присутствие в здании иностранных телекомпаний, которые вели там съемки. Когда мы поднялись на третий этаж, где составляли списки активистов, раздавали еду, уже понимали: никто не гарантирует, что мы отсюда выйдем. Толпы агрессивных людей, не склонных к компромиссам.

В центральном зале мы случайно встретили трех оперативников, которые работали там под прикрытием. Одного из них совершенно случайно я знал в лицо, он мне и сказал, чтобы мы пробивались на выход. Пока мы шли к выходу, они в буквальном смысле прикрывали нам спину. Нас спасли эти ребята и, как ни странно, огромная толчея: она мешала радикалам напасть на нас, не давала им простора для действий».

Джерело: блог Олександра Палія

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