ДТП на Хмельниччині: загинули молоді хлопець та дівчина

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Автомобіль злетів у кювет, зіткнувся з деревом і загорівся

В результаті дорожньо-транспортної пригоди неподалік від села Погорільці Хмельницької області загинули 26-річний хлопець та 20-річна дівчина. Про це повідомляє сектор комунікації поліції Хмельницької області.

Як йдеться у повідомленні, автомобіль злетів у кювет, зіткнувся з деревом і загорівся, в результаті чого загинули дві людини. Дівчину від потужного удару викинуло з авто, а молодий чоловік згорів разом з машиною. За попередніми даними, пара молодих людей в дві години ночі 8 січня виїхали від родичів, де святкували Різдво, але додому так і не дісталася.

«Машина вигоріла настільки сильно, що її марку вдалося встановити лише після залучення спеціалістів криміналістичної лабораторії. Це був позашляховик Range Rover», - відзначили в поліції.

Нагадаємо, через сильний снігопад на трасі Київ-Одеса сьогодні вже сталися дві аварії.