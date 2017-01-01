ДТП під Києвом: легковик «загнав» трактор у вантажівку
- Вчора, 15:10
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Через аварію на трасі утворився великий затор. Прибирання снігу зупинено
На Житомирській трасі під Києвом, у районі Калинівки, кілька автомобілів врізалися в колону снігоприбиральної техніки. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
«У результаті зіткнення, легковий автомобіль врізався в комунальний трактор і загнав його у вантажівку. Трактор буквально розірвало», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, через аварію на трасі утворився великий затор. Прибирання снігу зупинено
Нагадаємо, через сильний снігопад на трасі Київ-Одеса сьогодні вже сталися дві аварії.