ДТП під Києвом: легковик «загнав» трактор у вантажівку

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Через аварію на трасі утворився великий затор. Прибирання снігу зупинено

На Житомирській трасі під Києвом, у районі Калинівки, кілька автомобілів врізалися в колону снігоприбиральної техніки. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

«У результаті зіткнення, легковий автомобіль врізався в комунальний трактор і загнав його у вантажівку. Трактор буквально розірвало», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, через аварію на трасі утворився великий затор. Прибирання снігу зупинено

Нагадаємо, через сильний снігопад на трасі Київ-Одеса сьогодні вже сталися дві аварії.