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    ДТП під Києвом: легковик «загнав» трактор у вантажівку

    • Вчора, 15:10
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    Через аварію на трасі утворився великий затор. Прибирання снігу зупинено

    На Житомирській трасі під Києвом, у районі Калинівки, кілька автомобілів врізалися в колону снігоприбиральної техніки. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    «У результаті зіткнення, легковий автомобіль врізався в комунальний трактор і загнав його у вантажівку. Трактор буквально розірвало», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, через аварію на трасі утворився великий затор. Прибирання снігу зупинено

    Нагадаємо, через сильний снігопад на трасі Київ-Одеса сьогодні вже сталися дві аварії.

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