Дуда про Бжезінського: він був голосом вільної Польщі
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Глава польської дипломатії Вітольд Ващиковський зазначив, що Збігнєв Бжезінський ніколи не забував про країну свого походження
Смерть відомого політолога, видатного діяча Збігнєва Бжезінського є втратою для світу і Польщі. Про це йдеться у заявах президента, МЗС Польщі та глави польської дипломатії Вітольда Ващиковського.
«Відійшов у вічність Збігнєв Бжезінський - колись голос Польщі в Білому Домі, голос вільної Польщі. Він постійно боровся для нас за цю свободу. Дякуємо»,- написав у Твіттері президент РП Анджей Дуда.
«Світ втратив видатну людину. Висловлюємо співчуття для найближчих Збігнєва Бжезінського», - йдеться у заяві МЗС РП.
Глава польської дипломатії Вітольд Ващиковський підкреслив, що світ втратив «видатного інтелектуала, досвідченого і ефективного дипломата, а також шляхетну людину і гордого поляка».
Він зазначив: Бжезінський займав високі посади в адміністраціях президентів США, був видатним американським політологом і науковцем, але він ніколи не забував про країну свого походження.
«Завдяки своїй незламній позиції щодо Радянського Союзу він відіграв ключову роль у процесі колапсу тоталітарної комуністичної системи, яку насильно запроваджено у країнах Центрально-Східної Європи після Другої світової війни», - підкреслив глава польської дипломатії.
Як повідомлялося, американський політолог, вчений та державний діяч Збіґнєв Бжезінський помер на 90 році життя.
Президент України Петро Порошенко назвав американського політолога гросмейстером міжнародної політики і справжнім другом України.
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Джерело: Укрінформ