Двох фігурантів «справи 26 лютого» в Криму перевели під домашній арешт

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Арештовані кримські татари у «справі 26 лютого»

Алі Асанов та Мустафа Дегерменджі два роки перебували під тимчасовим арештом

Кримських татар Алі Асанова та Мустафу Дегерменджі, яких два роки протиправно тримали в СІЗО за участь у мітингу на підтримку України напередодні захоплення Криму Росією, переведено під домашній арешт.

Про це розповів адвокат Асанова Едем Смедляєв, повідомляє DW.com.

За його словами, на засіданні сторона захисту подала клопотання про пом'якшення запобіжного заходу для обвинувачених, які два роки перебували під тимчасовим арештом. Прокурор погодився з аргументами адвокатів.

«Суддя майже п'ять годин перебував у кімнаті для нарад. Після цього він оголосив, що змінює запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт», - уточнив захисник Асанова.

За словами адвоката, домашній арешт передбачає, що обвинувачені носитимуть спеціальні браслети.

Адвокат зазначив, що для нього рішення суду стало «несподіванкою».

«Протягом двох років захисники неодноразово подавали клопотання про зміну запобіжного заходу, але нас не чули. Думаю, сьогоднішнє рішення - це хороший сигнал. Можливо, влада якось змінить ставлення до кримських татар», - припускає Смедляєв.

Нагадаємо, процес стосовно Алі Асанова та Мустафи Дегерменджі російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого», яку російський суд на два епізоди: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгозу, й окремо – щодо інших фігурантів процесу Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.

Наприкінці березня підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Росією Криму продовжив на три місяці арешт заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.