Підконтрольний окупантам суд Криму продовжив арешт Чийгоза до 8 липня

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Ахтем Чийгоз у суді

Утримання Ахтема Чийгоза під вартою продовжили на три місяці

Підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Росією Криму продовжив на три місяці арешт заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

За словами адвоката, утримання Чийгоза під вартою продовжили від 8 квітня до 8 липня за клопотанням прокурора.

Суд продлил содержание под стражей Ахтему Чийгозу на 3 месяца на период с 08.04 до 08.07#FreeChiygoz — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 23 марта 2017 г.

Нагадаємо, Ахтема Чийгоза затримали в січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «справи 26 лютого» після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на два: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгозу, й окремо – щодо інших фігурантів процесу Алі Асанова й Мустафи Дегерменджі.

Кримський суд залишив Чийгоза під арештом до 8 квітня.

29 вересня Верховний суд РФ підтвердив заборону Меджлісу кримськотатарського народу. Адвокати Меджлісу кримськотатарського народу мають намір оскаржити рішення про заборону та визнання його екстремістською організацією.