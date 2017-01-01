  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Двоє бойовиків підірвали себе під час рейду поліції в Бангладеш

    • Сьогодні, 20:43
    • Розсилка
    Двоє бойовиків підірвали себе у неділю, 7 травня.
    Фото: РБК
    Двоє бойовиків підірвали себе у неділю, 7 травня.

    Поліція вважає, що загиблі є членами угрупування «Джамаат-уль-моджахедін»

    У ході рейду поліції в Бангладеш двоє бойовиків підірвали себе за допомогою вибухового пристрою, поранивши двох силовиків.

    Двоє бойовиків підірвали себе у неділю, 7 травня, коли сили спецпідрозділів поліції штурмувала імовірне укриття ісламістів на заході Бангладеш. Поліція провела рейд в одному з сіл в районі Дженіда рано вранці. Рейд проходив приблизно в 160 км на захід від столиці країни Дакки. Поліцейські також отримали серйозні поранення, оскільки бойовики відкрили вогонь і підірвали бомби поруч з ними. Про це повідомив журналістам начальник районного відділення поліції Мізанур Рахман. Рахман сказав, що загиблі є членами угрупування «Джамаат-уль-моджахедін» (JMB).

    Цю організацію звинувачують у скоєнні нападів на іноземців та релігійні меншини. У Бангладеш мусульмани становлять більшість населення, а саме 160 млн осіб.

    В ході рейду поліції в Бангладеш двоє бойовиків підірвали себе за допомогою вибухового пристрою, поранивши двох силовиків. Про це повідомляє Reuters. Двоє бойовиків підірвали себе у неділю, 7 травня, коли сили спецпідрозділів поліції штурмувала імовірне укриття ісламістів на заході Бангладеш. Поліція провела рейд в одному з сіл в районі Дженіда рано вранці. Рейд проходив приблизно в 160 км на захід від столиці країни Дакки. Поліцейські також отримали серйозні поранення, оскільки бойовики відкрили вогонь і підірвали бомби поруч з ними. Про це повідомив журналістам начальник районного відділення поліції Мізанур Рахман. Рахман сказав, що загиблі є членами угрупування "Джамаат-уль-моджахедін" (JMB). Цю організацію звинувачують у скоєнні нападів на іноземців та релігійні меншини. У Бангладеш мусульмани становлять більшість населення, а саме 160 млн осіб.
    Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/hode-reyda-politsii-bangladesh-dvoe-boevikov-1494172817.html
    В ході рейду поліції в Бангладеш двоє бойовиків підірвали себе за допомогою вибухового пристрою, поранивши двох силовиків. Про це повідомляє Reuters. Двоє бойовиків підірвали себе у неділю, 7 травня, коли сили спецпідрозділів поліції штурмувала імовірне укриття ісламістів на заході Бангладеш. Поліція провела рейд в одному з сіл в районі Дженіда рано вранці. Рейд проходив приблизно в 160 км на захід від столиці країни Дакки. Поліцейські також отримали серйозні поранення, оскільки бойовики відкрили вогонь і підірвали бомби поруч з ними. Про це повідомив журналістам начальник районного відділення поліції Мізанур Рахман. Рахман сказав, що загиблі є членами угрупування "Джамаат-уль-моджахедін" (JMB). Цю організацію звинувачують у скоєнні нападів на іноземців та релігійні меншини. У Бангладеш мусульмани становлять більшість населення, а саме 160 млн осіб.
    Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/hode-reyda-politsii-bangladesh-dvoe-boevikov-1494172817.html

    Джерело: Reuters

    мусульмани укриття Бангладеш
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ