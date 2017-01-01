Двоє бойовиків підірвали себе під час рейду поліції в Бангладеш

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Фото: РБК Двоє бойовиків підірвали себе у неділю, 7 травня.

Поліція вважає, що загиблі є членами угрупування «Джамаат-уль-моджахедін»

У ході рейду поліції в Бангладеш двоє бойовиків підірвали себе за допомогою вибухового пристрою, поранивши двох силовиків.

Двоє бойовиків підірвали себе у неділю, 7 травня, коли сили спецпідрозділів поліції штурмувала імовірне укриття ісламістів на заході Бангладеш. Поліція провела рейд в одному з сіл в районі Дженіда рано вранці. Рейд проходив приблизно в 160 км на захід від столиці країни Дакки. Поліцейські також отримали серйозні поранення, оскільки бойовики відкрили вогонь і підірвали бомби поруч з ними. Про це повідомив журналістам начальник районного відділення поліції Мізанур Рахман. Рахман сказав, що загиблі є членами угрупування «Джамаат-уль-моджахедін» (JMB).

Цю організацію звинувачують у скоєнні нападів на іноземців та релігійні меншини. У Бангладеш мусульмани становлять більшість населення, а саме 160 млн осіб.



Повний текст читайте тут: В ході рейду поліції в Бангладеш двоє бойовиків підірвали себе за допомогою вибухового пристрою, поранивши двох силовиків. Про це повідомляє Reuters. Двоє бойовиків підірвали себе у неділю, 7 травня, коли сили спецпідрозділів поліції штурмувала імовірне укриття ісламістів на заході Бангладеш. Поліція провела рейд в одному з сіл в районі Дженіда рано вранці. Рейд проходив приблизно в 160 км на захід від столиці країни Дакки. Поліцейські також отримали серйозні поранення, оскільки бойовики відкрили вогонь і підірвали бомби поруч з ними. Про це повідомив журналістам начальник районного відділення поліції Мізанур Рахман. Рахман сказав, що загиблі є членами угрупування "Джамаат-уль-моджахедін" (JMB). Цю організацію звинувачують у скоєнні нападів на іноземців та релігійні меншини. У Бангладеш мусульмани становлять більшість населення, а саме 160 млн осіб.Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/hode-reyda-politsii-bangladesh-dvoe-boevikov-1494172817.html



Повний текст читайте тут: В ході рейду поліції в Бангладеш двоє бойовиків підірвали себе за допомогою вибухового пристрою, поранивши двох силовиків. Про це повідомляє Reuters. Двоє бойовиків підірвали себе у неділю, 7 травня, коли сили спецпідрозділів поліції штурмувала імовірне укриття ісламістів на заході Бангладеш. Поліція провела рейд в одному з сіл в районі Дженіда рано вранці. Рейд проходив приблизно в 160 км на захід від столиці країни Дакки. Поліцейські також отримали серйозні поранення, оскільки бойовики відкрили вогонь і підірвали бомби поруч з ними. Про це повідомив журналістам начальник районного відділення поліції Мізанур Рахман. Рахман сказав, що загиблі є членами угрупування "Джамаат-уль-моджахедін" (JMB). Цю організацію звинувачують у скоєнні нападів на іноземців та релігійні меншини. У Бангладеш мусульмани становлять більшість населення, а саме 160 млн осіб.Повний текст читайте тут: https://www.rbc.ua/ukr/news/hode-reyda-politsii-bangladesh-dvoe-boevikov-1494172817.html

Джерело: Reuters