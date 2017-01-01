Двоє харків’ян побили патрульного та спробували викрасти поліцейську автівку

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Автомобіль патрульної поліції

Один зі зловмисників вдарив ногою в обличчя правоохоронця

У Бердянську Запорізької області двоє харків'ян побили патрульного і намагалися викрасти його службове авто.

Про це повідомляє прес-центр управління Нацполіції в області.

За даними правоохоронців, інцидент стався ще 3 червня близько 23:45. Наряд сектору реагування патрульної поліції помітив автомобіль ВАЗ-2106, який рухався із задніми габаритами, які не працюють.

Поліцейські зупинили автомобіль, після чого водій, житель Бердянська надав їм документи для перевірки. З авто також вийшли два пасажири, один з яких почав штовхати правоохоронців і кілька разів ударив ногою по службовому автомобілю поліції.

Порушник не відреагував на вимогу патрульних припинити дії, тому правоохоронці спробували його затримати, але цьому завадив інший пасажир, який вдарив ногою в обличчя поліцейського. В цей час перший пасажир спробував виїхати на службовому автомобілі правоохоронців, але був затриманий і разом з іншим пасажиром доставлений в поліцію.

Встановлено, що підозрювані - 41-річний та 32-річний жителі Харківської області. Розпочато розслідування за ознаками ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

Водій автомобіля оштрафований за порушення правил експлуатації транспортних засобів.

До слова, поліція знайшла вандалів-підлітків, які підпалили державний прапор у Бердянську.