Поліція знайшла вандалів-підлітків, які підпалили державний прапор у Бердянську
- Сьогодні, 23:23
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Пошкоджений прапор
Правоохоронці з'ясовують причини, чому хлопці поглумилися над прапором України
Слідству вдалося встановити осіб, які вчинили підпал державного прапору у Бердянську.
Про це повідомляють в Нацполіції Запорізької області.
За версією правоохоронців, вандалами виявилися підлітки 13-14 років. В інциденті брало участь п’ять осіб, їх разом з батьками запросили в райвідділ, щоб з'ясувати всі обставини тієї ночі і причини, за якими вони підпалили прапор.
Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області в ніч на 31 травня вандали зняли з будівлі однієї з амбулаторій державний прапор і підпалили його.
До пошуків зловмисників долучилися місцеві ветерани війни на Донбасі.