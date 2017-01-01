Поліція знайшла вандалів-підлітків, які підпалили державний прапор у Бердянську

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Пошкоджений прапор

Правоохоронці з'ясовують причини, чому хлопці поглумилися над прапором України

Слідству вдалося встановити осіб, які вчинили підпал державного прапору у Бердянську.

Про це повідомляють в Нацполіції Запорізької області.

За версією правоохоронців, вандалами виявилися підлітки 13-14 років. В інциденті брало участь п’ять осіб, їх разом з батьками запросили в райвідділ, щоб з'ясувати всі обставини тієї ночі і причини, за якими вони підпалили прапор.

Нагадаємо, у Бердянську Запорізької області в ніч на 31 травня вандали зняли з будівлі однієї з амбулаторій державний прапор і підпалили його.

До пошуків зловмисників долучилися місцеві ветерани війни на Донбасі.