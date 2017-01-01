Двоє космонавтів з Франції та Росії повернулися на Землю після піврічної місії на МКС

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Космічна станція

Командир експедиції Пеггі Вітсон із NASA залишилася на борту Міжнародної космічної станції

Космічний корабель «Союз» із російським космонавтом і французьким астронавтом на борту повернувся на Землю, завершивши піврічну місію на Міжнародній космічній станції (МКС).

Космічний корабель із Олегом Новицьким і Томасом Песке приземлився поблизу міста Джезказгана в Казахстані, повідомляє «Радіо Свобода».

За повідомленням командування місії, обидва члени команди почуваються добре.

Новицький і Песке перебували на МКС 194 дні.

Командир експедиції Пеггі Вітсон із NASA залишилася на борту МКС - її місія продовжена на три місяці. Федір Юрчихін із Росії й астронавт зі США Джек Фішер також залишаються на борту космічної станції.

До слова, у Дніпрі знов вироблятимуть космічні ракети