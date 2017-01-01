Двоє космонавтів з Франції та Росії повернулися на Землю після піврічної місії на МКС
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Космічна станція
Командир експедиції Пеггі Вітсон із NASA залишилася на борту Міжнародної космічної станції
Космічний корабель «Союз» із російським космонавтом і французьким астронавтом на борту повернувся на Землю, завершивши піврічну місію на Міжнародній космічній станції (МКС).
Космічний корабель із Олегом Новицьким і Томасом Песке приземлився поблизу міста Джезказгана в Казахстані, повідомляє «Радіо Свобода».
За повідомленням командування місії, обидва члени команди почуваються добре.
Новицький і Песке перебували на МКС 194 дні.
Командир експедиції Пеггі Вітсон із NASA залишилася на борту МКС - її місія продовжена на три місяці. Федір Юрчихін із Росії й астронавт зі США Джек Фішер також залишаються на борту космічної станції.