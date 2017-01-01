Двоє суддів з Дніпра погоріли на хабарі у $30 тис.

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Частину коштів одна з суддів повинна була передати колезі, який здійснював розгляд справи, за ухвалення ним «потрібного» рішення»

Двоє суддів з Дніпра вимагали від обвинуваченого у кримінальній справі 30 тисяч доларів за призначення покарання, не пов’язаного з реальним позбавленням волі. Про це у себе на сторінці у Facebook заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої прокуратури Назар Холодницький.

«При цьому гроші безпосередньо мала отримати суддя, яка п’ять років тому уже ухвалила у цій же справі обвинувальний вирок, але його було скасовано апеляційним судом. Частину коштів вона повинна була передати колезі, який здійснював новий розгляд справи, за ухвалення ним «потрібного» рішення», - зазначив прокурор.

Холодницький також вказав, що оскільки стаття Кримінального кодексу, за якою судили особу, не передбачала можливості пом’якшення покарання, судді зобов’язувались після одержання грошей вплинути на працівників прокуратури, які підтримували публічне обвинувачення в цій справі – переконати їх змінити його, перекваліфікувавши на статтю КК України із більш м’яким покаранням та відмовитись від подальшого внесення апеляційних скарг на ухвалений таким чином незаконний вирок.

«Протиправну діяльність суддів викрито сьогодні під час контрольованого правоохоронцями отримання однією з них частини грошових коштів у сумі 16 тисяч доларів США», - написав керівник САП.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК (вимагання та одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення дій з використанням наданої їй влади) та за ч. 2 ст. 369-2 КК (одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави).

За такі дії передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи НАБ України під процесуальним керівництвом прокурорів САП.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.