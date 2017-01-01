Джамала наспівала на дорогий позашляховик

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Джамала

Переможниця «Євробачення 2016» стала власником німецького позашляховика BMW X5, який коштує більш ніж мільйон гривень

Джамала стала власником преміального німецького позашляховика BMW. Про це «Главкому» стало відомо з даних, які вдалося отримати в МВС України. У вересні 2016 року на Джамаладінову Сусану Алімівну (справжнє ім’я Джамали) був зареєстрований автомобіль BMW X5.

Джамала обрала модель з 2-літровим дизельним мотором, потужністю 231 кінська сила. В Україні ціни на таке авто стартують від 1,2 млн гривень.

Дорогий позашляховик також придав Володимир Зеленський. Як повідомляв «Главком», у травні 2016 року лідер «Студії «Квартал-95» придбав британський Range Rover, ціни на який стартують від 3,3 млн гривень. Нова автівка Зеленського має повний привід та 4,4-літровий двигун. У міському циклі машина споживає понад 20 літрів пального на 100 кілометрів.

Найближчі декілька років Володимир Зеленьский змушений буде сплачувати так званий податок на розкіш, який було запроваджено ще за часів Арсенія Яценюка. Під цей податок потрапили всі автомобілі, які молодше п’яти років та мають об’єм двигуна від трьох літрів. Власники таких машин мають щорічно сплачувати 25 тис. гривень.

Дані МВС по авто Джамали