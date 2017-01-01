Джамала прокоментувала перемогу Португалії на «Євробаченні»

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Фото: REUTERS Сальвадор Собрал

Співачка переконана, що перемога Сальвадора Собрала є перемогою музики

Минулорічна переможниця пісенного конкурсу «Євробачення» Джамала привітала свого наступника, представника Португалії Сальвадора Собрала з перемогою на цьогорічному шоу. Про це вона написала у Facebook.

За її словами, ця перемога є насамперед перемогою музики.

«Я дуже щаслива! Це ще раз доводить, що перемогла знову музика! Не має значення якою мовою, в якому стилі, повільно, швидко, драма, лірика ... Важливо, що в серці щось змінилося! Від щирого серця вітаю Португалію і Salvador Sobral», - написала вона.

Нагадаємо, Сальвадор Собрал з піснею «Amar Pelos Dois» сенсаційно здобув перемогу на «Євробаченні-2017», набравши найбільшу кількість балів - 758. Друге місце посів Крістіан Костов з Болгарії - 615 балів, а третє - представники Молдови SunStroke Project з 374 балами.