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    Джемілєв анонсує втечу з Криму відомих політиків, що розчарувалися у Росії

    • Сьогодні, 08:10
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    Мустафа Джемілєв
    Мустафа Джемілєв

    Деякі політики почали зондувати підґрунтя, щоб втекти з окупованого півострова – лідер кримських татар

    Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів у інтерв’ю «Главкому», що частина російських політиків-колаборантів окупованого Криму планують свою втечу з півострова.

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    «Один із колаборантів зондував підґрунтя, казав, що може повідомити певну інформацію, якщо його потім не чіпатимуть (влада в Україні. – «Главком»). Я на цю тему розмовляв із керівником Служби безпеки України Василем Грицаком. Вони (політики у Криму, які начебто готові передати українському слідству важливу інформацію. – «Главком»)просили мене дати їм гарантії. Але я не можу дати таких гарантій, це справа СБУ», - зазначив Джемілєв.

    «Можливо, і є сенс у цьому, аби отримати якусь цінну інформацію. Грицак  відповів, що слід спочатку розібратися. Тож поки що вони розбираються. Ім’я цього колаборанта я наразі озвучити не можу», - додав Джемілєв.

    Детальніше читайте: Мустафа Джемілєв: У країні такий «розгул демократії», що тепер ми пропагуємо відторгнення своїх територій

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