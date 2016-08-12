Джемілєв анонсує втечу з Криму відомих політиків, що розчарувалися у Росії

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Мустафа Джемілєв

Деякі політики почали зондувати підґрунтя, щоб втекти з окупованого півострова – лідер кримських татар

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв розповів у інтерв’ю «Главкому», що частина російських політиків-колаборантів окупованого Криму планують свою втечу з півострова.

«Один із колаборантів зондував підґрунтя, казав, що може повідомити певну інформацію, якщо його потім не чіпатимуть (влада в Україні. – «Главком»). Я на цю тему розмовляв із керівником Служби безпеки України Василем Грицаком. Вони (політики у Криму, які начебто готові передати українському слідству важливу інформацію. – «Главком»)просили мене дати їм гарантії. Але я не можу дати таких гарантій, це справа СБУ», - зазначив Джемілєв.

«Можливо, і є сенс у цьому, аби отримати якусь цінну інформацію. Грицак відповів, що слід спочатку розібратися. Тож поки що вони розбираються. Ім’я цього колаборанта я наразі озвучити не можу», - додав Джемілєв.

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