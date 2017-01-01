Джемілєв: Росія завезла в Крим шість ядерних боєголовок

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Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв каже, що розгортати військові дії для звільнення Криму є небезпечним

Повернути Крим з-під російської анексії військовим шляхом дуже небезпечно, адже Кремль перетворив півострів на військову базу.

Про це в інтерв'ю UA.TV заявив національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

«Крим зараз перетворили на таку військову базу, у нас навіть є інформація, що зараз там 6 ядерних боєголовок. Тому розгортати військові дії там дуже небезпечно», - заявив Джемілєв.

За його словами, військові дії на території півострова можуть призвести до етнічних чисток, як це було свого часу в Чечні.

Джемілєв також відзначив, що «колаборантів» серед кримських татар в Криму лише декілька десятків.

«Якщо говорити про активних «колаборантів» серед татар, які найбільше всього бояться, що підуть росіяни, - декілька десятків. Але, варто сказати, що вони змушують приходити на якісь мітинги людей, які працюють у бюджетній сфері», - заявив Джемілєв.

За його словами, мирні татари опинилися заручниками ситуації, коли не можна навіть збиратися на весілля великим гуртом, адже в Криму зараз заборонені масові зібрання.

Як повідомляв «Главком», в Сімферополі нібито з технічних причин скасували судове засідання у справі кремлівського в'язня Ахтема Чийгоза.

Джерело: Укрінформ