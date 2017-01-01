Екс-директор Бібліотеки української літератури в Москві буде оскаржувати вирок суду

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Наталя Шаріна

Шаріна переконана: це політична справа

Адвокат екс-директора Бібліотеки української літератури в Москві Наталі Шаріної Іван Павлов заявив, що вирок буде оскаржено. Сама Шаріна назвала вирок політичним.

«Це політична справа. Я 35 років працювала бібліотекарем. Мабуть, руйнування бібліотеки було вигідним. Мені шкода бібліотеку», – сказала Шаріна.

За її словами, жодної екстремістської книги в бібліотеці не було, а 16 екстремістських книг їй було підкинуто. А Павлов заявив, що захист оскаржить вирок Шаріної.

Раніше Міщанський суд Москви призначив Шаріній покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі умовно. Крім того, Шаріній призначено покарання у вигляді випробувального терміну на чотири роки. Сторона обвинувачення просила раніше засудити підсудну до п'яти років позбавлення волі умовно. Позов нібито потерпілої сторони – Бібліотеки української літератури – ще буде розглянуто окремо.

Як повідомлялось, судовий процес над Шаріною почався у листопаді минулого року, їй неправомірно інкримінують розпалювання національної ненависті і ворожнечі, а також приниження людської гідності і розтрату.

Правозахисний центр «Меморіал» ще в листопаді 2015 року заявив, що вважає Шаріну політв'язнем, у зв'язку з чим її має бути звільнено з-під домашнього арешту, а її кримінальну справу – закрито.

Раніше адвокат Шаріної Іван Павлов заявляв, що сподівається на виправдання своєї клієнтки російським судом. Наталя Шаріна в своєму останньому слові відкинула всі обвинувачення і попросила про виправдувальний вирок.

Держобвинувачення попросило призначити Шаріній у справі про екстремізм і розтрату коштів установи покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі умовно. Крім того, прокуратура попросила стягнути з Шаріної понад 2,1 мільйона рублів в рахунок збитків, нібито завданих бібліотеці.

Джерело: Укрінформ

Джерело: Інтерфакс-Україна