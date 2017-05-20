Екс-генпрокурор розповів, як судді Конституційного суду «шастають» в Адміністрацію президента

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Шишкін розповів, як за часів президентства Віктора Януковича той двічі приїжджав до Конституційного Суду

Судді Конституційного суду «шастають» в Адміністрацію президента, яка і керує всім суддівським корпусомРеально суддівським корпусом в Україні керує Адміністрація президента.

Про це в ефірі на телеканалі ZIK заявив Віктор Шишкін, перший генеральний прокурор України.

«Навіть судді Конституційного суду туди шастають, в Адміністрацію, хоч вони повинні взагалі там бути. Є таке прізвище – Богдан Футей. Він суддя Федерального суду Штатів, єдиний українець. І я його запитав, ти так довго є суддею, а скільки разів ти був із президентом, як-от ми з вами. А він: «Один раз, коли складав присягу». Усе. У них це табу. Чому наші судді падають долі і бігають до якихось чиновників? Я ж не думаю, що вони кожен день бігають до Порошенка», – заявив екс-генпрокурор.

Шишкін розповів, як за часів президентства Віктора Януковича той двічі приїжджав до Конституційного Суду України.

«Але судді, які мають совість і мають честь, туди не бігали», – додав він.

Таку ситуацію екс-генпрокурор вважає катастрофою ментальності. Шишкін зауважив, що те, що суддів Конституційного суду обирають раз на дев’ять років, за кордоном вважається гарантією їхньої незалежності, бо вони не мають перед ким «розшаркуватися», адже більше їх рекомендувати не будуть, бо Конституція не дозволяє.

«Навіщо танцювати під дудку?», – дивується він.

Шишкін навів приклад сусідньої Молдови, де судді Конституційного суду 2 травня прийняли важливе рішення щодо визнання перебування російських військ у Придністров’ї як окупаційних військ. А зробили це напередодні завершення терміну своєї роботи у Конституційному суді, хоч могли цього і не робити.

«Вони пішли на цей крок, бо дорожать честю», – додав Шишкін.