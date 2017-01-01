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    Екс-глава ДАІ Києва перебуває у Харківському СІЗО

    • Сьогодні, 07:46
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    <span>Екс-глава Державтоінспекції у місті Києві Микола Макаренко</span>
    Екс-глава Державтоінспекції у місті Києві Микола Макаренко

    Найближчим часом Макаренка мають етапувати до Києва

    Колишній очільник київської ДАІ Микола Макаренко, якого в п’ятницю екстрадували в Україну, вже знаходиться у Харківському СІЗО.

    Про це заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін, інформує прес-служба ГПУ.

    «В березні цього року Генеральна прокуратура Російської Федерації задовольнила запит Генеральної прокуратури України та прийняла рішення про видачу колишнього очільника київської ДАІ Миколи Макаренка в Україну», - повідомив Єнін та уточнив, що наразі екс-міліціонер перебуває в Харківському СІЗО та буде етапований до Києва, де найближчим часом буде завершено досудове розслідування.

    Нагадаємо, Макаренко з березня 2016 року перебував у міжнародному розшуку у зв’язку з розслідуванням, яке проводила столична прокуратура за фактами систематичного одержання ним неправомірної вигоди.

    Як встановлено слідством, Макаренко спільно з начальником відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи УДАІ МВС в Києві та при пособництві директора одного з ТОВ організували злочинну схему отримання хабарів від підпорядкованих ДАІ структур.

    У квітні 2015 року колишньому начальнку ДАІ було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та у подальшому оголошено у розшук.

    В п’ятницю, 7 квітня, генпрокурор Юрій Луценко відзвітував про екстрадицію Макаренка з Росії.

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