Екс-глава ДАІ Києва перебуває у Харківському СІЗО

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Екс-глава Державтоінспекції у місті Києві Микола Макаренко

Найближчим часом Макаренка мають етапувати до Києва

Колишній очільник київської ДАІ Микола Макаренко, якого в п’ятницю екстрадували в Україну, вже знаходиться у Харківському СІЗО.

Про це заявив заступник генерального прокурора України Євген Єнін, інформує прес-служба ГПУ.

«В березні цього року Генеральна прокуратура Російської Федерації задовольнила запит Генеральної прокуратури України та прийняла рішення про видачу колишнього очільника київської ДАІ Миколи Макаренка в Україну», - повідомив Єнін та уточнив, що наразі екс-міліціонер перебуває в Харківському СІЗО та буде етапований до Києва, де найближчим часом буде завершено досудове розслідування.

Нагадаємо, Макаренко з березня 2016 року перебував у міжнародному розшуку у зв’язку з розслідуванням, яке проводила столична прокуратура за фактами систематичного одержання ним неправомірної вигоди.

Як встановлено слідством, Макаренко спільно з начальником відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи УДАІ МВС в Києві та при пособництві директора одного з ТОВ організували злочинну схему отримання хабарів від підпорядкованих ДАІ структур.

У квітні 2015 року колишньому начальнку ДАІ було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та у подальшому оголошено у розшук.

В п’ятницю, 7 квітня, генпрокурор Юрій Луценко відзвітував про екстрадицію Макаренка з Росії.