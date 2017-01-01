Екс-главу ДАІ Києва арештували і призначили заставу у 5 млн грн
- Сьогодні, 17:58
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Розсилка
Миколу Макаренка взяли під варту на два місяці
Колишнього керівника Державтоінспекції Києва Миколу Макаренка, який два роки перебував у розшуку, взяли під варту на два місяці.
Печерський суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО протягом двох місяців з можливістю внесення застави у 5 мільйонів гривень, повідомляє ТСН.
Нагадаємо, Макаренко з березня 2016 року перебував у міжнародному розшуку у зв’язку з розслідуванням, яке проводила столична прокуратура за фактами систематичного одержання ним неправомірної вигоди.
Як встановлено слідством, Макаренко спільно з начальником відділу реєстраційно-екзаменаційної роботи УДАІ МВС в Києві та при пособництві директора одного з ТОВ організували злочинну схему отримання хабарів від підпорядкованих ДАІ структур.
У квітні 2015 року колишньому начальнку ДАІ було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та у подальшому оголошено у розшук.
7 квітня генпрокурор Юрій Луценко відзвітував про екстрадицію Макаренка з Росії.