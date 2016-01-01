Екс-канцлер Герхард Шредер пожалів росіян, які потрапили в оточення і закликав Україну федералізуватися

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Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер

Колишній німецький політик тепер отримує зарплатню від Путіна, тому й заяви його проросійські

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер вважає, що США припустилися помилки, коли зажадали включити до НАТО Грузію та Україну. Це спровокувало вторгнення російських військ на територію України. Про це Герхард Шредер зазначив в інтерв’ю виданню Wirtschafts Woche.

«Захід ускладнює життя Росії. Джордж Буш – молодший у 2001 році оголосив про вихід США з Договору про обмеження систем протиракетної оборони і тим самим порушив міжнародну архітектуру безпеки. Будівництво щита протиповітряної оборони в Східній Європі, який спрямований проти Ірану і Росії, стало наступною помилкою. А потім ще й американський план включити в НАТО Грузію і Україну. Росіяни відчувають себе оточеними і тому неправильно відреагували в Україні», – впевнений екс-канцлер Німеччини.

У своєму інтерв’ю Шредер стверджує, що перемир’я на Донбасі порушує не лише Росія, а й Україна.

«На жаль, Мінські угоди у повному обсязі не виконуються жодною зі сторін. Українцям теж ще належить виконати велику роботу з федералізації. Однак в окремих питаннях є прогрес. Тому я завжди займав таку позицію: при поступовому прогресі слід поступово послаблювати санкції – для протилежної сторони це буде сигналом, що її зусилля не залишаються непоміченими», – сказав колишній німецький політик.

Нагадаємо, колишній канцлер ФРН Герхард Шредер очолив раду директорів компанії Nord Stream AG 2, створену для будівництва газотранспортної системи «Північний потік – 2». Він же керував консорціумом по першому «Північному потоку», де його зарплата становила 250 тис. євро. «Північний потік – 2» – проект будівництва газопроводу потужністю 55 млрд кубометрів з Росії до Німеччини через Балтійське море.