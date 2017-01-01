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    Екс-командира роти «Торнадо» засуджено до 11 років ув’язнення

    • Сьогодні, 21:41
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    Колишній командир роти &laquo;Торнадо&raquo; Руслан Онищенко
    Колишній командир роти «Торнадо» Руслан Онищенко

    Оболонський суд Києва в закритому режимі декілька годин зачитав вирок у справі бійців «Торнадо»

    Оболонський районній суд Києва засудив колишнього командира роти «Торнадо» Руслана Онищенко до 11 років позбавлення волі.

    Про це повідомляє «РБК-Україна» із залу суду.

    Крім того, заступник Онищенко Микола Цукур засуджений до дев’яти років позбавлення волі. Також повідомляється, що Микита Свиридовський, Роман Иваш, Андрій Демчук, Юрій Шевченко отримали умовний термін – п’ять років з відстрочкою.

    Сьогодні Оболонський суд Києва в закритому режимі декілька годин зачитав вирок по справі бійців батальйону «Торнадо».

    Головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці в Facebook оприлюднив вирок усім затриманим:

    Онищенко: 11 років позбавлення волі;

    Цукур: 9 років позбавлення волі 

    Ляшук (Моджахед): 10 років позбавлення волі;

    Холод: 9,6 років позбавлення волі;

    Кущ: 9 років позбавлення волі; 

    Гульчук: 9 років позбавлення волі;

    Глібов: 9 років позбавлення волі;

    Пламадяла: 8 позбавлення волі;

    Шевченко: умовно - 5 років позбавлення волі з відстрочкою на 3 роки;

    Иваш: умовно - 5/2

    Демчук: умовно -5/2

    Свиридовський: умовно-5/2.

    «Главком» також повідомляв, що суд зачитував вирок екс-бійцям «Торнадо» без участі самих обвинувачених, оскільки вони не забажали слухати до кінця текст вироку.

    Як відомо, у 2015 році були затримані 12 бійців «Торнадо» за обвинуваченням у незаконному позбавленні волі та викраденні місцевих жителів, тортурах, вбивстві та низці інших тяжких злочинів.

    6 липня 2015 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що бійці роти патрульної служби міліції «Торнадо» катували затриманих людей за допомогою струму, погрожували розстрілом і знімали все на мобільні телефони. Також у рамках досудового розслідування кримінальних проваджень за підозрою командира роти міліції особливого призначення Руслана Онищенка та його підлеглих виявлено факти розбещення неповнолітніх.

    Крім того, Матіос наголошував, що серед бійців роти «Торнадо» є неодноразово судимі особи. Однак у МВС України повідомили, що не знали про судимість бійців «Торнадо», яким видали міліцейські посвідчення.

    Також, як заявляли у прокуратурі, один з торнадівців зізнався у тортурах і викраденні.

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