Екс-командира роти «Торнадо» засуджено до 11 років ув’язнення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Колишній командир роти «Торнадо» Руслан Онищенко

Оболонський суд Києва в закритому режимі декілька годин зачитав вирок у справі бійців «Торнадо»

Оболонський районній суд Києва засудив колишнього командира роти «Торнадо» Руслана Онищенко до 11 років позбавлення волі.

Про це повідомляє «РБК-Україна» із залу суду.

Крім того, заступник Онищенко Микола Цукур засуджений до дев’яти років позбавлення волі. Також повідомляється, що Микита Свиридовський, Роман Иваш, Андрій Демчук, Юрій Шевченко отримали умовний термін – п’ять років з відстрочкою.

Сьогодні Оболонський суд Києва в закритому режимі декілька годин зачитав вирок по справі бійців батальйону «Торнадо».

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці в Facebook оприлюднив вирок усім затриманим:

Онищенко: 11 років позбавлення волі;

Цукур: 9 років позбавлення волі

Ляшук (Моджахед): 10 років позбавлення волі;

Холод: 9,6 років позбавлення волі;

Кущ: 9 років позбавлення волі;

Гульчук: 9 років позбавлення волі;

Глібов: 9 років позбавлення волі;

Пламадяла: 8 позбавлення волі;

Шевченко: умовно - 5 років позбавлення волі з відстрочкою на 3 роки;

Иваш: умовно - 5/2

Демчук: умовно -5/2

Свиридовський: умовно-5/2.

«Главком» також повідомляв, що суд зачитував вирок екс-бійцям «Торнадо» без участі самих обвинувачених, оскільки вони не забажали слухати до кінця текст вироку.

Як відомо, у 2015 році були затримані 12 бійців «Торнадо» за обвинуваченням у незаконному позбавленні волі та викраденні місцевих жителів, тортурах, вбивстві та низці інших тяжких злочинів.

6 липня 2015 року головний військовий прокурор Анатолій Матіос розповів, що бійці роти патрульної служби міліції «Торнадо» катували затриманих людей за допомогою струму, погрожували розстрілом і знімали все на мобільні телефони. Також у рамках досудового розслідування кримінальних проваджень за підозрою командира роти міліції особливого призначення Руслана Онищенка та його підлеглих виявлено факти розбещення неповнолітніх.

Крім того, Матіос наголошував, що серед бійців роти «Торнадо» є неодноразово судимі особи. Однак у МВС України повідомили, що не знали про судимість бійців «Торнадо», яким видали міліцейські посвідчення.

Також, як заявляли у прокуратурі, один з торнадівців зізнався у тортурах і викраденні.