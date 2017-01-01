Екс-міліціонери розпочали війну за 5 млрд грн з держбюджету

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Сотням тисяч екс-міліціонерів, у тому числі звільненим через реформу МВС, підвищать пенсію у середньому на 2 тис. гривень

Троє колишніх співробітників МВС через позов до суду проти Пенсійного фонду домагаються підвищення пенсій для більш як 230 тисяч колег, йдеться у статті «Главкома» «Міліцейські пенсіонери вимагають додатково п’ять мільярдів на рік. Аваков підтримує».

Із судових матеріалів випливає, що загальний обсяг фінансування на ці потреби складе як мінімум на 5,6 млрд гривень на рік. Йдеться про підвищення пенсій у середньому на 2 тис. гривень Однак у бюджеті ці кошти не передбачені.

У статті йдеться, що пенсійне забезпечення колишніх міліціонерів прив’язане до розміру зарплат співробітників МВС, які істотно збільшились після утворення Національної поліції. Нову пенсію міліцейські пенсіонери мали б отримувати з 1 січня 2016 року, але досі їм платять по-старому.

Відповідно до закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», пенсія вихідцям з системи МВС залежно від вислуги років може становити 50–70% від розміру всіх видів грошового забезпечення на аналогічній посаді (яке враховує військове звання, надбавки, доплати, підвищення).

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Міліцейські пенсіонери вимагають додатково п’ять мільярдів на рік. Аваков підтримує».