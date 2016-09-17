Екс-офіцер ФСБ розповів, як російській спецслужбі вдалося створити в Європі мережу агентів

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«Нам вдалося закинути в Європу шпигунів, замаскованих під мігрантів», - ФСБшник

Спецслужба ФСБ, за словами російського офіцера-перебіжчика, направляла своїх шпигунів в Європу під виглядом мігрантів, повідомляє німецька газета Die Welt.

«Нам вдалося закинути в Європу шпигунів, замаскованих під мігрантів. Про результати доповіли президентові, і він схвалив їх», - заявив колишній високопоставлений офіцер ФСБ на ім’я Ігор в документальному фільмі «Холодна війна Путіна», показаному на німецькому телеканалі ZDF.

Перебіжчик мав в Росії звання полковника і обіймав в ФСБ посаду керівника відділу з боротьби з тероризмом і протидії політичному екстремізму, що підтверджується груповим фото, на якому зображена верхівка спецслужби. За його словами, ФСБ ще з 2002 року «постачала чеченців фальшивими документами». Останні свідчили про те, що «їх переслідували у себе на батьківщині, і вони отримували притулок в Європі».

За допомогою цих «політично переслідуваних» чеченців «російської спецслужбі вдалося створити в Європі справжнісіньку мережу агентів». Вони «інтегрувалися в мусульманські діаспори в Німеччині, Великобританії і Франції, і коли вони знадобляться для того, щоб вплинути на політичну ситуацію в інтересах Кремля, ці агенти почнуть свою роботу». «У цьому я впевнений», - заявив Ігор, нині переховується в Європі.

Те, що це не чутки, підтверджує приклад голови чеченського культурного товариства в німецькому місті Кіль Тимура Дугазаева, який також дав інтерв'ю ZDF. Так, Дугазаев спростував, що працює зі спецслужбою, але при цьому визнав, що стежив за своїми співвітчизниками і передавав інформацію про них чеченському керівництву. За даними Ігоря, всі ці агенти «займаються стеженням за критиками режиму і потенційними ісламістами».

Тим часом глава німецької контррозвідки Ханс-Георг Маасен йде далі, стверджуючи, що «ФСБ цілеспрямовано сприяє притоку радикальних ісламістів в Німеччину для того, щоб вони дестабілізували ситуацію в країні». Німецькі спецслужби, як додає Die Welt, вже «давно підозрюють за істотно збільшеним числом чеченських біженців можливу цілеспрямовану операцію».