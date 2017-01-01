Екс-радник з нацбезпеки США Флінн не свідчитиме проти себе у справі про зв'язки з Кремлем
- Сьогодні, 18:01
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Юристи заявляють, що Флінн навряд чи надасть особисті документи без імунітету
Колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн буде посилатися на п'яту поправку до Конституції США, щоб не давати свідчення, які можуть бути використані проти нього. Про це повідомляє агентство The Associated Press з посиланням на власне джерело, знайоме із ситуацією.
Рішення Флінна з'явилося менш ніж через два тижні після того, як Комітет з розвідки Сенату США видав ордер щодо надання Флінном документів в рамках розслідування втручання Росії у вибори 2016 року.
Юристи заявляють, що Флінн навряд чи надасть особисті документи без імунітету, оскільки цим він відмовиться від деяких своїх конституційних прав, роблячи так. Флінн й раніше прагнув імунітету від «несправедливого звинувачення» у співпраці з Комітетом.
Зазначимо, що згідно з п'ятою поправкою до Конституції США особа, обвинувачувана у вчиненні злочину, має право на належний судовий розгляд, не повинна притягуватися до відповідальності двічі за одне і те ж порушення й не може бути змушена свідчити проти себе.
Раніше повідомлялося, що екс-радник президента США з питань національної безпеки Майкл Флінн не виконуватиме офіційні приписи Комітету з питань розвідки Сенату США, який зобов’язує його передати всі документи та записи про зв'язки з РФ.
Як відомо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку 13 лютого через скандал про контакти з Росією.