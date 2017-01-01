Екс-уповноважений України в суді ООН розказав алгоритм, як покарати Росію за агресію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Василенко

Василенко радить створити міжвідомчий координаційний орган, який почне готувати консолідовану претензію до РФ

Україні необхідно створити міжвідомчий координаційний орган, який почне готувати консолідовану претензію до РФ, яка здійснила акт агресії проти України. Про це розповів Надзвичайний і Повноважний Посол України, представник України в Раді ООН із прав людини (2006-2010 рр), Уповноважений України в Міжнародному суді ООН (2008 р.) Володимир Василенко під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

Він зазначив, що, крім спрямованих зусиль на позитивне завершення справ в міжнародних судових інстанціях, влада України, вище політичне керівництво повинно насамперед виробити чітку правову позицію щодо відсічі збройній агресії Росії і ліквідації її наслідків, а саме: не називати події на сході України АТО.

На думку Василенка, на сьогоднішній день такої правової позиції не існує. «Крім вироблення чіткої правової позиції щодо реалізації відповідальності Росії за акт агресії проти України необхідно створити спеціалізований міжвідомчий координаційний орган, який розпочав би підготовку консолідованої претензії України як держави, що зазнала агресії, до РФ, яка здійснила цю агресію. Мається на увазі, що зусиллями всіх органів - Міністерство оборони, СБУ, Міністерство юстиції, МЗС та інші органи – необхідно узагальнити всі документи і матеріали, які свідчать про сам факт збройної агресії Росії проти України, юридично оформити ці факти, це не повинні бути звичайні повідомлення в ЗМІ. Це мають бути належним чином оформленні документи», - говорить посол.

Він також зазначає, що необхідно виробити методику обрахування тієї шкоди, яку спричинила збройна агресія Росії проти України. Далі підрахувати всі збитки, які зазнала держава Україна, ліквідуючи ту шкоду, яка була нанесена. «Наприклад, у нас майже два мільйони внутрішньо переміщених осіб. Держава витрачала кошти на їхнє утримання, допомогу. Ці витрачені кошти є однією із сум, яку можна буде включати в цю консолідовану претензію. І навіть створення самого органу по підготовці цієї претензії і видатки на утримання цього органу – це теж збитки держави, які мають бути включені в консолідовану претензію. Це велика робота, але цю роботу треба зробити. Інакше питання про відповідальність Росії буде висіти в повітрі. Це буде порожній звук», - переконує Василенко.

Озвучена модель спирається на звичаєве право і є визнаною в світі.

«Далі ця консолідована претензія і додатки до неї мають бути офіційно по дипломатичних каналах поширені. Очікувано, що Росія відмовиться визнавати цю претензію. Тоді Україна, формулюючи цю претензію, пред’являючи її Росії, має супроводжувати пропозицією про процесуальні заходи, які мають сприяти реалізації претензії, а саме: це переговори з Росією, переговори за участю третьої сторони, створення арбітражу, звернення до Міжнародного суду ООН», - зауважує Василенко.

На його думку, якщо Росія не піде в цьому питанні назустріч, то в такому випадку Україна має право інтернаціоналізувати цю справу, звернутися до ООН і поширити цю консолідовану претензію, як документ Генеральної асамблеї ООН. Як насідок все світове співтовариство буде ознайомлене з реальною ситуацією, яка існує в Україні внаслідок збройної агресії Росії. «Це стане потужним інструментом для спростування пропагандистської тези РФ, що тут є внутрішній конфлікт, а не акт російської агресії. Це має колосальне політичне значення», - переконує екс-уповноважений України в суді ООН.

Посол також навів історичний приклад під час Другої світової війни. «Держави антигітлерівської коаліції під час розпалу війни, коли не було відомо, хто переможець, а хто переможений, почали створювати такі консолідовані претензії до Німеччини та її союзників. Зокрема в Радянському Союзі у 1942 році ухвалюється Указ президії Верховної Ради СРСР про створення надзвичайної урядової комісії щодо розслідування злочинів, які були вчиненні гітлерівською Німеччиною, і тієї шкоди, яка була нанесена. Усі матеріали, які напрацювала комісія, стали підставою для виплати Німеччиною репарацій та організації Нюрнберзького процесу», - підсумував Василенко.

Нагадаємо, що сьогодні відбувся другий день слухань за позовом України проти Росії в Міжнародному суді ООН.

Дивіться запис прес-конференції Василенка:



